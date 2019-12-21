وزارة الاسكان تهيئ قطع اراضي لذوي الدخل المحدود واسر الشهداء

2019/12/21 | 10:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعلنت َوزارة الاسكان والاعمار قيامها بتهيئة قطع اراضي لذوي الدخل المحدود واسر الشهداء ، بسعر 250 دينار للمتر .واكدت الوزارة ، ان كل شخص مشمول براتب الرعايه الاجتماعية سوف يحصل على قطعة ارض .

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