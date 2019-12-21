عروض أسعار جديدة من سما الغربية.. تعرف عليها

2019/12/21 | 10:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سما الغربية الوكيل الحصري لسيارات فوتون، السبت، عن عروض جديدة في أسعار سياراتها.

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