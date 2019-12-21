2019/12/21 | 10:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُسدل الستار مساء اليوم السبت على بطولة كأس العالم للأندية 2019 في قطر بإقامة المباراة النهائية بين فريقي ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي.التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام فلامينجو:حراسة المرمى: أليسون.خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، ميلنر.خط الوسط: هندرسون، كيتا، شاكيري.خط الهجوم: فيرمينو، محمد صلاح، ماني.التشكيل المتوقع لـ فلامينجو أمام ليفربول:حراسة المرمى: ألفيس.خط الدفاع: رافينيا، كايو، بابلو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وفلامينجو في نهائي كأس العالم للأندية اليوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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