مشاجرة في السنك تسفر عن اصابة متظاهر بطعنة في منطقة الظهر

2019/12/21 | 10:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشف مصدر في الشرطة، السبت، بأن متظاهراً أصيب بطعنة سكين نتيجة مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء في منطقة السنك وسط بغداد.و اوضح المصدر ، إن “مشاجرة حدثت بين متظاهرين ضمن السنك تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء أسفرت عن إصابة متظاهر بطعنة في منطقة الظهر”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه […]

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