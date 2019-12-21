ألأنتخاب الفردي أم تغيير الدّستور؟

2019/12/21 | 10:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي/ فيلسوف كوني ألأنتخاب الفردي أم تغيير ألدّستور!؟ أيهما الأهم؛ قانون الأنتخاب الفردي؛ أم تغيير ألدّستور خصوصا الحقوق ؟ لا أحد ينكر أهميّة وضرورة الأنتخاب الفردي الذي يضمن العدالة, […]

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