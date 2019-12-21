2019/12/21 | 10:29 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةدعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم السبت، الحكومة العراقية الى ايقاف العنف تجاه المتظاهرين .وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة له على حسابه تويتر ،...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تدعو الحكومة الى ايقاف العنف ضد المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تدعو الحكومة الى ايقاف العنف ضد المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).