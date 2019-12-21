2019/12/21 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اشار المتنبئ الجوي علي الموسوي، الى ان الخميس المقبل، سيشهد العراق والعالم العربي ظاهرة فلكية نادرة لم تحصل منذ اكثر من 100

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