الحمداني يوعز بتكريم الوفد المسرحي الفائز بجوائز مهرجان قرطاج

2019/12/21 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أوعز وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأميرالحمداني بإقامة حفل تكريمي للوفد المسرحي العراقي الذي حصد عدة جوائز في اختتام فعاليات مهرجان قرطاج

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