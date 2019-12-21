تحالف القوى: التنازل عن الكابينة الوزارية شرط تحقيق التوازن الوطني

2019/12/21 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف القوى، اليوم السبت، استعداده التنازل عن استحقاقه في الكابينة الوزارية الجديدة.

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