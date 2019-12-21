قائد عمليات الرافدين: الأوضاع الأمنية في ذي قار مستقرة

2019/12/21 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار الطائي، اليوم السبت، بأن والأوضاع الأمنية في محافظة ذي قار مستقرة.

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