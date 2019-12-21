نائب :رئيس الجمهورية استلم طلبات 48 مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء

2019/12/21 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال النائب عن تحالف البناء عباس العطافي ، ان رئيس الجمهورية برهم صالح استلم طلبات 48 مرشحاً لتولي منصب رئيس الوزراء، مشيراً إلى عدم وجود اتفاق على أحد المرشحين حتى الآن، فيما أكد أن حكومة تصريف الأعمال ستستمر بعملها لحين تكليف شخص برئاسة الحكومة الجديدة.ونقلت صحيفة “الصباح”عن العطافي قوله اليوم السبت ، إن “الحكومة […]

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