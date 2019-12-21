نائب عن القوى: مستعدون للتنازل عن استحقاقنا في الحكومة الجديدة بهذا الشرط

2019/12/21 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف القوى العراقية فلاح الزيدان، السبت (21 كانون الأول 2019)، استعداد التحالف للتنازل عن استحقاقه في الكابينة الوزارية الجديدة.

وقال الزيدان، في تصريح صحفي، إن "تحالف القوى عقد اجتماعاً قرر فيه استعداده للتنازل عن الكابينة الوزارية في الحكومة الجديدة في حال وجود رغبة من رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الكابينة الوزارية بعيداً عن الكتل السياسية، بشرط تحقيق حفظ التوازن الوطني".

وأضاف أن "التحالف لن يدعم أو يصوت لأي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء ما لم يكن مستقلاً وغير تابع لجهات حزبية".

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن محافظة نينوى، احمد الجربا، السبت (21 كانون الأول 2019)، المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، بتوصية الكتل السياسية حول ثلاث نقاط بقانون الانتخابات.





وتضمنت الوثيقة التي تلقتها (بغداد اليوم)، أنه "بالأيام ال

بغداد اليوم- بغداد

قال نائبُ وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية، ديفيد هيل، اليوم الجمعة، انه ’’مصدوم’’ من حجم المأساة الخاصة باستمرار عمليات الاغتيال والاختطاف التي تنفذها جهات مسلحة ضد الناشطين والمتظاهرين في العراق.

بغداد اليوم-بغداد

ردت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة (20 كانون الأول، 2019) على محطة "العربية الحدث"، التي تحدثت عن تعرض الأخير لتهديد، من قبل قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الايراني، ال

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