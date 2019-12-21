الاتحاد الاسباني يفرض غرامة مالية على برشلونة

2019/12/21 | 10:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… غرمت اللجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، برشلونة، مهددةً بإغلاق ملعب “كامب نو”، على خلفية بعض التجاوزات التي شهدتها مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد ريال مدريد.وانتهت مباراة برشلونة وريال مدريد، التي أقيمت الأربعاء الماضي، بالتعادل السلبي، بينما شهدت إلقاء العديد من الكرات من مدرجات البارسا، حيث توقفت المباراة في الدقيقة 55، لمدة دقيقة و30 […]

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