2019/12/21 | 10:38 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

طالب المحتجون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بإقالة رئيسي الجمهورية برهم صالح، ومجلس النواب محمد الحلبوسي

وأشارت وسائل اعلام دولية ومحلية، عن مصادر إلى أن "المحتجين رفعوا لافتات عليها صور صالح والحلبوسي، مطالبين بإقالتهما على غرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي

وأضافت، أن "الش...

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