2019/12/21 | 10:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي: إحباط عملية انغماسية لداعش جنوب الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 10:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: إحباط عملية انغماسية لداعش جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: إحباط عملية انغماسية لداعش جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).