حقوق الإنسان النيابية توجه تنبيهاً بشأن ’’الأزمة الحالية’’ وتحذر: المجتمع الدولي سيتدخل قريباً

2019/12/21 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجهت لجنة حقوق الانسان النيابية، السبت (21 كانون الأول 2019)، تنبيهاً بشأن "الأزمة الحالية" التي يعيشها العراق، محذرةً من أن المجتمع الدولي سيتدخل قريباً بالشأن العراقي.وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في تغريدة على منصة "تويتر"، إن "العراق الحالي ، يمر بظرف حساس ذاهب للتقسيم ،اذا استمرت سياسة الصهر العرقي، والطائفي، والفساد المالي، ومسلسل الاغتيالات وجرائم الخطف والاغتيال".وأضاف، أن "الغريب في الامر أن السلطة الحاكمة لا يعلم لحد الان بان المجتمع الدولي سيتدخل قريبا الى الشأن العراقي ، ننصحكم بحل المشكلة داخل العراق".





وكانت مفوضية حقوق الإنسان، قد أكدت، في وقت سابق من اليوم، أنها ما زالت تمارس الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم خطف واغتيال الناشطين.وذكر بيان للمفوضية تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيسها عقيل الموسوي رافق وفد من مجلس المفوضين إلى مقر السفارة البريطانية في بغداد بدعوة رسمية من الأخيرة لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية في العراق في ظل استمرار التظاهرات".وقال الموسوي خلال اللقاء إن "المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مارست دورها الإنساني في رصد التظاهرات بكل حيادية بالرغم من جميع التحديات التي واجهتها". وأضاف أن "المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق مازالت تمارس ضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحدّ من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين". وأشار الموسوي بحسب البيان إلى أن "المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تعوّل على القضاء العراقي كثيراً في محاكمة الجناة وايقاع القصاص العادل بحقهم".

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، محمد الغزي، السبت (21 كانون الأول 2019)، أن بعض الكتل السياسية تقول شيا في الاعلام، وتفعل العكس في مجلس النواب.

وذكر الغزي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نعلم كما تعلمون أن المسؤولية المناط

بغداد اليوم- بغداد

أكدت مفوضية حقوق الإنسان، السبت (21 كانون الاول 2019)، أنها ما زالت تمارس الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم خطف واغتيال الناشطين.

وذكر بيان للمفوضية تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيسها عقيل الموسوي رافق و

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف القوى العراقية فلاح الزيدان، السبت (21 كانون الأول 2019)، استعداد التحالف للتنازل عن استحقاقه في الكابينة الوزارية الجديدة.

وقال الزيدان، في تصريح صحفي، إن "تحالف القوى عقد اجتماعاً قرر فيه استعداده ل

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