2019/12/21 | 11:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الدائرة الواحدة من الناحية الفنية هي الانسب لاجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الدائرة الواحدة من الناحية الفنية هي الانسب لاجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).