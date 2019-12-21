اليوم.. اجتماع لقادة الكتل بخصوص قانون الانتخابات والمرشح لرئاسة الحكومة

2019/12/21 | 11:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر برلماني، السبت، بأن قادة الكتل النيابية سيعقدون اجتماعاً عصر اليوم بخصوص قانون الانتخابات والمرشح لرئاسة الوزراء.

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