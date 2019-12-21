صحيفة ايطالية تحدد أول الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

2019/12/21 | 11:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بات مهاجم فريق ريال مدريد ماريانو دياز، على أعتاب الرحيل عن صفوف النادي الملكي، خلال نافذة سوق الإنتقالات الشتوية القادمة في كانون الثاني المقبل.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن روما يستهدف التعاقد مع مهاجم من أجل تعزيز هجوم الفريق، في النصف الثاني من الموسم .

وأضافت الصحيفة الى أن روما يضع ماريانو دياز، ومهاجم فريق جنوى أندريا بينامونتي، ضمن أولوياته في الشتاء، ولكن النادي الإيطالي يفضّل التعاقد مع ماريانو.

وأشارت الصحيفة الى أن ماريانو الذي لم يشارك في أي دقيقة هذا الموسم، قد يرحل الى صفوف روما على سبيل الإعارة خلال نافذة الميركاتو الشتوي المقبل.

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