2019/12/21 | 11:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعرض منزل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد لعملية سطو، وهذه المرة في منزله في ألميريا، لكن أحدًا لم يكن في المنزل وقت اقتحامه من اللصوص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرقة منزل زين الدين زيدان للمرة الثانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرقة منزل زين الدين زيدان للمرة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).