تحالف القوى يعلن استعداده التنازل عن الاستحقاق الوزاري بشرط

2019/12/21 | 11:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد تحالف القوى العراقية، اليوم السبت، استعداده التنازل عن استحقاقه في الكابينة الوزارية الجديدة شريطة تحقيق التوازن الوطني.

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