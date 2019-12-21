الحشد يحبط عملية

2019/12/21 | 11:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين]أحبطت قوة من اللواء الثامن بالحشد الشعبي، السبت، عملية انغماسية لداعش جنوب الموصل.

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