ترامب وبيلوسي.. موعدنا 4 شباط

2019/12/21 | 11:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل دعوة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي لإلقاء خطابه بشأن حالة الاتحاد في 4 شباط المقبل.

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