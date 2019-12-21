2019/12/21 | 11:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شعبة المتطوعين التابعة للعتبة العلوية المقدسة عن تنفيذها برنامج الدعم اللوجستي لمختلف الفنانين والفرق التطوعية والمؤسسات الخدمية التي تعمل على تأهيل وتزيين الشوارع الرئيسة والساحات الكبرى في مختلف أرجاء مدينة النجف الأشرف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرق تطوعية تزين وتأهل شوارع النجف بدعم من العتبة العلوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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