فيديو : لحظة اصطدام سفينتين عملاقتين ببعضها

2019/12/21 | 11:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رصد شريط فيديو لحظات اصطدم بين سفينتين عملاقتين من طراز كروز، بدا وكأنه حادث بالعرض البطيء.ويظهر الفيديو سفينة تقترب من أخرى ثم حدوث احتكاك قوي بين مقدمتها وطرف السفينة الأخرى.وأوضحت اللقطات أيضا لحظات تساقط بعض الحطام في البحر، فيما سارع هرع عدد من الركاب إلى مكان الاصطدام لمعرفة ما حدث.وأفادت […]

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