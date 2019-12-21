2019/12/21 | 11:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بالعثور على وكرين لداعش وتفجير عبوتين بعملية امنية في ديالى.وقال المصدر، ان “قوات محور الجيش من الفرقة الخامسة والقطعات الملحقة بها ضمن عملية تعقب داعش وتفتيش مناطق شمال المقداديةـ حمبس، سلسل الصخرية تمكنت من العثور على وكرين لداعش”.واضاف، ان “القوات تمكنت من تفجر عبوتين”، لافتا الى ان العملية لاتزال مستمرة لملاحقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على وكرين لداعش وتفجير عبوتين بعملية امنية في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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