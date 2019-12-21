متى يسمى رئيس الحكومة العراقية الجديد؟

2019/12/21 | 11:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن مساعي حل الازمة العراقية، جددت المرجعية الدينية في العراق دعوتها للرجوع الى الشعب في اجراء انتخابات مبكرة وذلك بعد تشريع قانون جديد منصف وتشكيل م...

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