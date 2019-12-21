2019/12/21 | 11:53 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع مرتقب للكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات والمرشح لرئاسة الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 11:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع مرتقب للكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات والمرشح لرئاسة الوزراء ) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع مرتقب للكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات والمرشح لرئاسة الوزراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).