السياسة الخبيثة في إشغال ساحات التظاهر برئيس الوزراء.. حامد السيد

2019/12/21 | 11:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ حامد السيد بالك اشويه يمي..سياسة اشغال الساحات بمن سيكون رئيس للوزراء واحدة من الوسائل الخبيثة لتحويل الاحتجاج من حاجة لتطهير الدولة من هيمنة الفاسدين إلى وسيلة لإيصال الفاسدين للدولة.اخواني واخواتي المتظاهرين، ارجوكم ميزوا بين اثنين: بين قانون انتخابي ينظف جسم الدولة من هيمنة الاحزاب عبر برلمان قوي وممثل للمواطن.وبين حكومة مؤقته […]

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