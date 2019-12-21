2019/12/21 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وصلت بعثة فريق يوفنتوس الإيطالي، فجر السبت إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لخوض مواجهة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، المقرر إقامتها غدا الأحد، في ملعب “جامعة الملك سعود”.ويخوض يوفنتوس لقاء السوبر بصفته بطلا للدوري المحلي، فيما يتواجد لاتسيو كبطل للكأس.وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعثة فريق “السيدة العجوز”، التي تم استقبالها بحفاوة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور : وصول كريستيانو رونالدو وزملائه إلى “السعودية”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور : وصول كريستيانو رونالدو وزملائه إلى “السعودية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).