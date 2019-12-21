طلعت رضوان - مسلسل إهداركرامة شعبنا المصرى

2019/12/21 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان انتحرعامل مصرى فى الكويت..وكشفتْ التحقيقات أنّ الشركة التى يعمل بها، تقاضتْ من كل عامل خمسة آلاف دولارللموافقة على عملهم بالكويت..ولكن الشركة لم تلتزم بالعقود الموقــّـعة مع العمال..وتركتهم يبحثون عن أعمال حرة..أوترحيلهم إلى وطنهم..ووفقــًـا لصحيفة الأنباء الكويتية، قال مصدرأمنى أنّ أغلب العمال وجدوا أنفسهم أمام مشكلة..حيث دفعوا مبالغ كبيرة..وبعضهم باع ما يملك مقابل الحضورللعمل فى الكويت..ووصل الأ......

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