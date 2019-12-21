سعد الله مزرعاني - إفلاس منظومة المحاصَصة تعاقد وطني جديد

2019/12/21 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعد_الله_مزرعاني الإفلاس الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يعاني منه اللبنانيون، الآن، هو على صلة سببية بمنظومة المحاصَصة الطائفية التي تُدار مؤسسات السلطة اللبنانية من خلالها.هذه السلطة أمعنت حتى شرعنت، بفجور واستخفاف بالمواطنين، الفساد والهدر والنهب.عطَّلت الدستور وخالفت القانون.استتبعت القضاء وهمَّشت أجهزة الرقابة.شوَّهت تسوية "الطائف" وبترت وألغت إصلاحاته...طيّفت كل الحياة السياسية والاجتماعية.قمعت المعارضة......

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