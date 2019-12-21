2019/12/21 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس يعز علي جدا ان اكتب عن إميل توما بضمير الغائب، وإن فعلت ذلك من باب المجاز لا الحقيقة لان امثاله احياء وهم اموات، لما تركه من الاثر في السياسة والتاريخ والادب والفلسفة والنضال والكفاح.إميل توما الرفيق والمؤرخ والمفكر الشيوعي الفلسطيني الاممي وأحد قادة حزبنا الشيوعي، وأحد قادة شعبنا الفلسطيني ومن مؤسسي لجنة الدفاع عن الارض، شخصية انسانية ثورية مناضلة مكافحة، تتحلى بالاخلاص والامانة والمب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#خليل اندراوس - في الذكرى المئوية لميلاده: إميل توما المؤرخ الماركسي الجدلي اللامع، والناقد الادبي المبدع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#خليل اندراوس - في الذكرى المئوية لميلاده: إميل توما المؤرخ الماركسي الجدلي اللامع، والناقد الادبي المبدع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).