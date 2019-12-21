2019/12/21 | 11:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير التنفيذي لشركة “سيفماش”، ضمن شركة بناء السفن المتحدة، ميخائيل بودنيتشينكو، اليوم السبت، أن البحرية الروسية حصلت على أربع غواصات نووية في عام 2020.وقال بودنيتشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، أن “الغواصات هي حاملة بوسيدون غواصة بيلغراد النووية والغواصة الصاروخية الاستراتيجية من مشروع 955أ كنياز أوليغ وغواصتين متعددتي المهام نوويتين من مشروع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرية الروسية تحصل على 4 غواصات نووية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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