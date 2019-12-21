2019/12/21 | 12:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم مهند علي “ميمي” الجماهير التي صوتت له للفوز بالجائزة.واختير ميمي كأفضل لاعب في غرب اسيا بناءً على تصويت الجماهير له.ونشر نجم نادي الدحيل منشور على صفحته في موقع “انستغرام”، بعد اختياره الافضل مؤكدا ان “مجهوداته ستزداد لأفراح جماهير الوطني”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميمي يشكر الجماهير بعد فوزه بجائزة افضل لاعب في غرب اسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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