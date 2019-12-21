مهاتير: ماليزيا قد تتعرض للحصار مثل قطر وإيران

2019/12/21 | 12:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صرح رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، اليوم السبت، بأن قطر تجاوزت الحصار المفروض عليها وحققت نجاحات مبهرة.

وقال إن "مثل ذلك الحصار قد لا يقتصر على إيران وقطر، في عالم تفرض فيه دول إجراءات وقرارات أحادية عقابية"، حسبما ذكر موقع "مالاي ميل" الماليزي.

وأضاف أن "على ماليزيا ودولا أخرى أن تتذكر أن مثل تلك الإجراءات قد تفرض علينا أيضا.



وهذا يدعونا إلى تحقيق الاعتماد على الذات".

جاء ذلك في اختتام قمة كوالالمبور الإسلامية، والتي أكدت على عزم الدول المؤسسة على المضي قدما في تحقيق أهدافها بالعمل على استعادة الحضارة الإسلامية من خلال التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصناعة والدفاع.

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