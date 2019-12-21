2019/12/21 | 12:02 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الاخباريةأكد الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، اليوم السبت، أن الاحزاب السياسية المسيطرة تستحوذ عليها اليوم عقلية المؤامرة، مبيناً الأسباب.وقال في تغريدة على...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهاشمي: الاحزاب السياسية المسيطرة تستحوذ عليها عقلية المؤامرة لهذه الاسباب) نشر أولاً على موقع (الوكالة الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهاشمي: الاحزاب السياسية المسيطرة تستحوذ عليها عقلية المؤامرة لهذه الاسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الوكالة الاخبارية).