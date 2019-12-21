الشابندر يقدم مقترحاً لاستمرار التظاهر دون توقف الطلبة عن الدوام

2019/12/21 | 12:02 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الإخباريةقدم السياسي العراقي، غالب الشابندر، مقترحاً لاستمرار الدوام الرسمي وكذلك الاستمرار في التظاهر بالنسبة للطلبة في محافظات العراق التي تشهد تظاهرات.وقال...

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