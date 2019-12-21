بعد رفض متظاهري التحرير ..بوسترات تروج لشيخ علي رئيسا للوزراء

2019/12/21 | 12:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول ناشطون على مواقع التواصل،صورا للنائب فائق الشيخ علي ،قالوا انها بوسترات مؤيدة لترشيحه رئيسا للحكومة ، بغرض تعليقها في ساحة التحرير بعد رفض المتظاهرين ترشيحه .

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