ذي قار.. تشكيل لجنة تحقيقية بحادثة اغتيال الناشط علي العصمي

2019/12/21 | 12:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قاروجه قائد شرطة ذي قار، العميد ريسان الابراهيمي، السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بحادثة اغتيال الناشط علي العصمي.وذكرت الشرطة، في بيان، أن "قائد شرطة ذي قار العميد الحقوقي ريسان كاصد الابراهيمي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقه من ضباط الشرطة الاكفاء المختصين للتحقيق بمقتل الشاب علي محمد مكطوف، مساء يوم الجمعة 20 كانون الاول 2019".وأضافت، أن "ذلك جاء عقب الاجتماع الطارئ الذي انعقد الجمعة بمقر المديرية حول مقتل الشاب علي العصمي على أيدي مجهولين".وتابعت، أن "شرطة ذي قار ممثلة بقائدها العميد الحقوقي ريسان الابراهيمي تتقدم بالتعازي لعائلة الشهيد علي محمد مكطوف العصمي".

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