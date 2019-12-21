نائبة : توجه نيابي لاقرار قانوني النفط والمحكمة الاتحادية

2019/12/21 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز - بغداد

أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، عن "قرب تشريع قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز تحت قبة البرلمان".

واكدت نصيف في تصريح

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