أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح اليوم

2019/12/21 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، السبت، (21 كانون الأول 2019).

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.750 ديناراً لكل 100 دولار.

أسعار البيع

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