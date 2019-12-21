شاب ينتحر شنقاً في ذي قار

2019/12/21 | 12:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن الأجهزة الأمنية سجلت حالة انتحار جديدة في المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس" أن "شابا في العشرينات من عمره اقدم على الانتحار شنقا بمنزله وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

واضاف أن "الأجهزة الأمنية قامت بنقل جثة المنتحر إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

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