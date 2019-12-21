مصدر: كتلة صادقون تتبرأ من تصريح النائب عدي عواد وطالبته بتصحيح موقفه

2019/12/21 | 12:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر من كتلة صادقون النيابية، اليوم السبت، ان الكتلة غير مسؤولة عن التصريح الاخير للنائب عدي عواد، مؤكدا انها طالبته بالتراجع عما صرح به وتصحيح موقفه.

وقال المصدر في تصريح مقتضب لـ"الغد برس"، ان "تصريح النائب عدي عواد لا يمثل رأي الكتلة وقد طالبته الكتلة بتصحيح موقفه الشخصي".

وكان النائب عن كتلة صادقون، عدي عواد، قد أعلن أمس الجمعة، عن "جمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه بتهمة الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور".

وقال ان "رئيس الجمهورية حنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية، وان واجب رئيس الجمهورية الاساسي هو حماية الدستور وهيبته".

واشار الى ان "رئيس الجمهورية يتحايل على التوقيتات الدستوري ولم يسمي رئيسا للوزراء على الرغم من انتهاء المهلة الدستورية".

واكد ان "كتلة صادقون النيابية جمعت تواقيع نيابية لعزل رئيس الجمهورية من منصبه لحنثه باليمين الدستوري وتحوله من حامل لدستور الى حامي المحاصصة".

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