2019/12/21 | 12:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ديالى عن حوارات مع شيوخ العشائر مع استمرار الاجراءات الامنية لانهاء النزاعات بشكل نهائي في ناحية ابي صيدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: حوارات وإجراءات أمنية لإنهاء النزاعات في أبي صيدا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ديالى: حوارات وإجراءات أمنية لإنهاء النزاعات في أبي صيدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).