مصدر في صادقون يوضح بشأن تصريح النائب عدي عواد حول عزل رئيس الجمهورية

2019/12/21 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع من كتلة صادقون، السبت (21 كانون الأول 2019) أن تصريح النائب عن الكتلة، عدي عواد حول ع...





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