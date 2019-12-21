مع بداية الشتاء.. غدا أطول ليلة في عام 2019

2019/12/21 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يدخل فصل الشتاء غدا الأحد في موسمه الجغرافى والفلكي فى مصر ودول المنطقة العربية والنصف الشمالى للكرة الأرضية لتكون الليلة المقبلة هى الأطول فى عام 2019 ويستمر حتى ٢١ مارس القادم ، قاطعا مساحة زمنية قدرها ٨٨ يوما ،١٧ ساعة ، ٣٩ دقيقة.ويتزامن دخول الشتاء رسميا فى نصف الكرة الشمالى مع لحظة […]

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