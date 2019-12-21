2019/12/21 | 12:07 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر في صادقون: تصريح النائب عدي عواد بشأن عزل رئيس الجمهورية لا يمثل رأي الكتلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 12:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في صادقون: تصريح النائب عدي عواد بشأن عزل رئيس الجمهورية لا يمثل رأي الكتلة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في صادقون: تصريح النائب عدي عواد بشأن عزل رئيس الجمهورية لا يمثل رأي الكتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).