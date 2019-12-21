2019/12/21 | 12:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الجمهورية برهم صالح، عن مصدر الضغوط التي تمارس على صالح بشأن تكليف رئيس الجمهورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشاره يكشف مصدر الضغوط على رئيس الجمهورية بشأن تكليف رئيس الوزراء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشاره يكشف مصدر الضغوط على رئيس الجمهورية بشأن تكليف رئيس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).