اعتقال 8 دواعش في أيسر الموصل

2019/12/21 | 12:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، السبت، اعتقال 8 من عناصر داعش الارهابي في الجانب الأيسر من الموصل.

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